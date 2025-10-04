Tavares, obiettivo riscattarsi con la Lazio. Quella motivazione potrebbe fare la differenza - Lazio News 24

Lazio, Tavares cerca il riscatto: occasione da titolare contro il suo ex allenatore Baroni

In casa Lazio, si respira aria di riscatto per Nuno Tavares, deciso a lasciarsi alle spalle l’errore commesso nel derby. Dopo la partita contro la Roma, in cui un suo intervento sbagliato ha contribuito al risultato negativo, il terzino portoghese è finito momentaneamente ai margini nelle gerarchie di Maurizio Sarri. Tuttavia, il recente infortunio di Luca Pellegrini ha riaperto una porta inaspettata: a Genova, contro il Genoa, Tavares è entrato a gara in corso e potrebbe ora avere l’occasione di partire titolare nella prossima sfida.

Una partita dal sapore particolare per Tavares, che affronterà proprio Marco Baroni, suo ex allenatore ai tempi del prestito al Marsiglia. Con Baroni, infatti, il portoghese aveva vissuto uno dei momenti migliori della sua carriera recente, diventando in poco tempo un punto di riferimento sulla fascia. Nelle prime dieci giornate dello scorso campionato, sotto la guida dell’ex tecnico del Lecce, Tavares aveva collezionato ben otto assist, meritandosi il soprannome di “Nuno Express” per la sua velocità e imprevedibilità.

Alla Lazio, però, il contesto è cambiato radicalmente. Come evidenziato anche da Il Messaggero, il passaggio dal calcio dinamico e verticale di Baroni a quello più ordinato, posizionale e tattico di Sarri ha reso più complicato l’adattamento di Tavares. L’ex Arsenal si è trovato a dover modificare il proprio stile di gioco, rinunciando alla totale libertà offensiva per integrarsi in un sistema più rigido e strutturato.

La partita contro l’Hellas Verona sarà dunque un test importante sia per la Lazio che per Tavares. Da un lato, Sarri dovrà fare affidamento su una difesa rimaneggiata a causa degli infortuni, dall’altro il terzino portoghese avrà l’occasione di dimostrare di poter essere ancora una risorsa valida per la squadra biancoceleste. Un’eventuale buona prestazione potrebbe rilanciarlo definitivamente nelle rotazioni, soprattutto in un momento in cui la rosa è messa alla prova da diverse assenze.

Tavares sa bene che questa potrebbe essere la sua occasione per tornare protagonista con la maglia della Lazio. E farlo proprio contro il suo ex mister renderebbe tutto ancora più speciale.