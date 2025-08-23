Tavares, ora è tempo di ritrovare la pietra filosofale in casa Lazio. Quel dato sarà decisivo - Lazio News 24

Tavares, nuova chance con la Lazio: a Como per cancellare il passato. La situazione attuale

Sono passati quasi dieci mesi da quella sera di Halloween 2024, quando la Lazio espugnava Como con autorità, chiudendo la partita con una prestazione brillante. In quella gara, tra i protagonisti c’era anche Nuno Tavares, autore dell’ultimo assist della sua stagione prima di rovinare la prestazione con una doppia ammonizione in appena otto minuti. Da quel momento, per il laterale portoghese è iniziata una fase complicata, fatta di pochi lampi e tante ombre.

Ora, con l’inizio della nuova stagione e il ritorno in riva al lago, Tavares è pronto a voltare pagina. Gli infortuni sono alle spalle, la preparazione estiva si è svolta senza intoppi e, con un solo impegno settimanale da gestire, le condizioni per ritrovare fiducia e continuità ci sono tutte. E la Lazio ha bisogno della sua spinta sulla corsia mancina, un’arma che può fare la differenza sia in fase difensiva che in proiezione offensiva.

Maurizio Sarri, dopo un primo periodo di adattamento difficile, ha iniziato a vedere in Tavares segnali importanti. «Nuno non è tatticamente come pensavo», ha spiegato il tecnico biancoceleste. «L’esperienza al Benfica gli ha lasciato qualcosa di importante». Parole che testimoniano come il lavoro svolto in estate stia iniziando a dare i suoi frutti.

Dal canto suo, anche Tavares ha mostrato una nuova consapevolezza: «Il gioco di Sarri è diverso rispetto a quello di Baroni. Stiamo imparando tutti le sue idee, ma non è difficile. Serve solo trovare il giusto ritmo per arrivare al massimo». L’esterno portoghese sa bene che la stagione della Lazio passerà anche dalle sue accelerazioni sulla sinistra, da quelle sgroppate che lo avevano reso uno dei giovani più promettenti d’Europa.

Per la Lazio, il nuovo campionato è una sfida da affrontare con rinnovato entusiasmo, e avere un Tavares in piena forma può rappresentare un vantaggio enorme. Il suo contributo sarà fondamentale per garantire equilibrio e profondità al gioco di Sarri, soprattutto contro squadre organizzate come il Como di Fabregas.

Il tempo dei rimpianti è finito: per Tavares e per la Lazio è il momento di guardare avanti. E Como, ancora una volta, può diventare il punto di ripartenza ideale.