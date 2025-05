Tavares Lazio, il portoghese resta ancora a riposo. Le sensazioni in vista del Lecce

Condividi via email

Tavares Lazio, il terzino non ha partecipato agli allenamenti: cosa filtra in vista della 38esima giornata

9 assist in 29 partite stagionali per l’esterno classe 2000 arrivato la scorsa estate dall‘Arsenal. Il portoghese ha cambiato casacca più volte nella sua carriera, in cerca della migliore versione di sé, che finalmente, a Roma, ha trovato.

L’ex Gunner si è accasciato durante gli ultimi minuti della sfida contro l’Inter, facendo trapelare un senso di preoccupazione generale tra i tifosi. Inoltre, con Pellegrini ai box, la Lazio sta soffrendo una situazione di estrema emergenza sulla corsia sinistra di difesa.