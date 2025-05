Tavares Lazio, tra Inter e mercato: il giocatore prova a recuperare per la sfida di San Siro, poi si pensa al futuro

In casa Lazio si continua a pensare a quella che sarà la sfida di domenica contro l’Inter, con Baroni che potrebbe anche lanciare Tavares

In casa Lazio le attenzioni sono tutte rivolte al big match di San Siro contro l’Inter, con la squadra di Baroni che dovrà cercare di fare quanti più punti possibili per tentare il sogno Champions.

Nelle ultime ore ci sono state delle importanti novità riguardo le condizioni di Nuno Tavares, che come riportato da Il Messaggero ha perfettamente recuperato e potrebbe anche scendere in campo dal primo minuto. In società però si guarda sempre al futuro e non è escluso che possa partire per una cifra compresa tra i 35 e i 40 milioni di euro.