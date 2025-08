Tavares-Lazio, svelato il futuro: lo ha detto ai suoi agenti

Tavares Lazio, svelati i piani del giocatore: lo ha detto ai suoi agenti. Il terzino portoghese ha ora piani chiari per il proprio futuro

In casa Lazio, la sorpresa più gradita di questo precampionato ha un nome e un cognome: Nuno Tavares. L’esterno portoghese, spesso descritto come uno dei più schivi e riservati del gruppo, sta vivendo una vera e propria metamorfosi. Si è presentato al ritiro in una condizione psicofisica smagliante, mostrando un’applicazione e una disponibilità in allenamento che hanno immediatamente fatto breccia nel cuore tattico di Maurizio Sarri.

Quel “feeling” con il Comandante, che sembrava impossibile solo pochi mesi fa, è scattato quasi subito, diventando il motore della sua rinascita. La conseguenza è stata una scelta netta e decisa: secondo Il Messaggero Tavares ha comunicato ai propri agenti la volontà di rimanere a Formello, chiudendo la porta a tutte le sirene di mercato. Niente più tentazioni estere, che fossero il blasone del Milan o le ricche offerte provenienti dall’Arabia Saudita. Il suo futuro, ora, è solo a tinte biancocelesti.

Nella testa del giocatore c’è un unico obiettivo, uno step ben preciso per completare la sua evoluzione. Dopo aver compiuto notevoli progressi nel consolidare la fase difensiva, ora Tavares vuole tornare a essere quel fattore determinante in attacco, capace di creare superiorità e sfornare assist. Vuole dimostrare di essere un giocatore completo, un punto fermo per la corsia sinistra della Lazio.

La prima grande occasione per mettere in mostra questa nuova versione di sé arriverà proprio stasera. Alle 20:00, nell’amichevole di lusso a Istanbul, l’avversario sarà quel Galatasaray che, solo nell’estate del 2024, gli aveva fatto la corte. Nella notte turca, mentre la città festeggerà magari altri eroi, Nuno Tavares avrà la possibilità di trasformarsi nel più grande rimpianto per i campioni di Turchia e nella più bella certezza per il popolo laziale.