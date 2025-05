Tare Milan, l’albanese osserva attentamente un calciatore della Lazio: la situazione

Tare Milan: l’ex Lazio vorrebbe di nuovo con sé una vecchia conoscenza: possibile offerta in arrivo da parte dei rossoneri

Manca solo l’ufficialità, ma non sembrano esserci più dubbi: Igli Tare sarà il DS del Milan a partire dalla prossima stagione. L’ex centravanti albanese si sta già portando avanti, ed ha iniziato con la ricerca di calciatori che potrebbero rinforzare l’organico rossonero.

Secondo l’edizione odierna del Corriere della Sera, il classe 1973 rivorrebbe con sé un calciatore chiave dei Biancocelesti, che attualmente è considerato un titolare fisso da mister Baroni. Per chi non l’avesse inteso, stiamo parlando di Mario Gila, centrale difensivo spagnolo, arrivato nel 2022 dal Real Madrid. Il calciomercato Lazio, per ora, non sembra intenzionato a cederlo, soprattutto ad una diretta rivale come il Diavolo.