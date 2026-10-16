Svolta in casa Lazio, caso chiuso! Pellegrini è stato ufficialmente reintegrato nella lista Serie A

Lazio, decisione presa in vista della gara con la Juventus. Luca Pellegrini è stato reintegrato nella lista Serie A

Il panorama delle vicende di casa biancoceleste si arricchisce di un capitolo fondamentale che ristabilisce le gerarchie e regala una freccia in più all’organico a disposizione dell’allenatore. Come rivelato da Radiosei, è tutto pronto per il reintegro ufficiale nella lista di Serie A di Luca Pellegrini, dopo che la sua posizione era stata inizialmente esclusa dalle scelte operate dalla società.

Il calciatore torna così pienamente a disposizione di Gennaro Gattuso in vista dei prossimi e delicati impegni ufficiali, lasciando alle spalle settimane di incertezza e riprendendosi il proprio spazio all’interno del gruppo che calca quotidianamente il campo del centro sportivo.

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Il ritorno in rosa di Luca Pellegrini per la sfida contro la Juventus e le ultime mosse della Lazio

La situazione legata al difensore ha trovato finalmente la sua conclusione positiva dopo una mattinata in cui persistevano ancora alcuni dubbi. Luca Pellegrini è stato ufficialmente inserito nella lista di Serie A e sarà regolarmente arruolabile a partire dalla super sfida contro la Juventus.

Con questa mossa da parte della dirigenza della Lazio, adesso rimane soltanto un solo posto a disposizione per completare definitivamente gli slot consentiti dalla normativa vigente, chiudendo così un caso di mercato che ha tenuto banco tra i tifosi.