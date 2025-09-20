Strootman sul derby Lazio Roma: «Partita abbastanza aperta, ma penso che vincerà quella squadra» - Lazio News 24

Strootman provoca: «La Roma è più forte». Frecciata alla Lazio alla vigilia del derby

L’attesa per il derby della Capitale si fa sempre più intensa e, come spesso accade in queste occasioni, anche le ex bandiere si fanno sentire. Ai microfoni ufficiali del club giallorosso, Kevin Strootman, ex centrocampista della Roma amatissimo dai tifosi, ha parlato del clima che si respira a poche ore dalla stracittadina contro la Lazio, lanciando una provocazione che non passerà inosservata tra i sostenitori biancocelesti.

Lazio nel mirino: la provocazione dell’ex romanista

«Il derby? Stavolta lo vedrò sul telefono», ha detto Strootman sorridendo. «Devo portare mia figlia al parco, avevo preso questo impegno e non posso mancare. Ma la partita la seguirò comunque». Una premessa tenera, che però ha fatto da anticamera a una dichiarazione destinata a far discutere: «Secondo me, la Roma è più forte. Non se la prendano a male i tifosi della Lazio, ma è quello che penso. Vedremo cosa succederà in campo».

Una frase semplice ma diretta, che alimenta la rivalità storica tra Roma e Lazio. L’ex numero 6 giallorosso non ha mai nascosto il suo legame con i colori romanisti e, anche da lontano, continua a sentire forte il peso di una partita che vale più di tre punti.

Lazio-Roma: una sfida che va oltre il campo

Il derby romano è da sempre molto più di una semplice partita: è identità, è appartenenza, è storia. La Lazio, in particolare, arriva a questa sfida con il desiderio di confermare quanto di buono costruito nelle ultime stagioni, mentre la Roma cerca un’affermazione che possa dare una svolta alla sua annata.

Nel contesto di una rivalità cittadina tra le più accese in Europa, le parole di Strootman rappresentano l’ennesimo capitolo di una lunga serie di botta e risposta. E se da un lato il centrocampista olandese ha parlato con sincerità, dall’altro non è difficile immaginare una reazione piccata da parte dell’ambiente laziale, sempre molto sensibile a ogni riferimento che possa suonare come una mancanza di rispetto.

Lazio sotto i riflettori: ora parla il campo

Adesso, però, tocca al campo dare le risposte definitive. La Lazio, forte della sua identità e della guida di Sarri, vorrà dimostrare che chi parla troppo, spesso si sbaglia. E in un derby, si sa, può succedere di tutto.