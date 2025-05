Stendardo: «Lazio? Tutti a luglio avremmo messo la firma per arrivare così in questo punto della stagione»

L’ex difensore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in virtù di quella che è stata la stagione dei biancoclesti fino a questo momento

L’ex giocatore della Lazio, Stendardo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei.

LE PAROLE – Tutti a luglio avremmo messo la firma per arrivare così a questo punto della stagione, la Lazio è un avversario temibile per l’Inter, che per me resta la squadra più forte del campionato. L’ultima partita a San Siro, contro il Milan, la Lazio ha fatto molto, molto bene.