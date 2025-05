Stendardo: «Champions? Difficile che la Juve si fermi, ma il calcio riserva sempre sorprese...»

Condividi via email

L’ex giocatore di Lazio e Juve, Stendardo, ha rilasciato delle dichiarazioni in vista dell’ultima sfida di campionato contro il Lecce

Guglielmo Stendardo ha parlato ai microfoni di Radiosei.

LE PAROLE – La Juventus difficile che si fermi, ci sono valori troppo diversi. Tuttavia mai dire mai, perché il calcio riserva sempre sorpresa. La Lazio comunque deve fare il possibile per vincere, anche se il Lecce avrà le stesse motivazioni del Venezia. I biancocelesti in casa non stanno facendo troppo bene, servirà un approccio feroce e chiarire subito il tipo di partita che si vorrà fare.