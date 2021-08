Spezia, Thiago Motta: «Pareggio giusto, ora testa alla Lazio»

Finisce in pareggio la prima uscita dello Spezia di Thiago Motta, che ha poi commentato la partita, ecco le sue parole

Testa alla prossima partita. Finisce 2-2 l’esordio di Thiago Motta sulla panchina dello Spezia, rimontato dal Cagliari dopo un iniziale vantaggio di due reti. L’allenatore ha poi commentato il risultato ai canali ufficiali del club:

«Vista la partita penso che siamo stati efficaci, abbiamo avuto occasioni da gol. Il Cagliari ha fatto bene e in situazione di possesso hanno fatto meglio di noi. Il pareggio è giusto. Dobbiamo lavorare e continuare su questa strada. Ovvero quella di pressare alto, per vincere ogni partita. Sono felice dell’impegno e dell’aiuto fra i ragazzi in fase di pressing. Dobbiamo migliorare in altre situazioni. Da domani testa alla Lazio»