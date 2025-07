Moduli e timori: Sarri studia soluzioni per l'attacco e gestisce la rosa - Lazio News 24

Sarri studia nuove soluzioni per la sua Lazio. Ecco la situazione attuale dei biancocelesti

Il rientro di Boulaye Dia nella Lazio mette pressione a Taty Castellanos, che sembra aver già intuito un possibile sorpasso, tanto da flirtare con il Flamengo. Lotito e Fabiani lo hanno subito bloccato, ma l’argentino, che aspira a riprendersi la Nazionale, appare già soffrire il fiato di Dia sul collo. A secco nelle prime due uscite biancocelesti, nonostante una rete ingiustamente annullata allo Stirpe dopo uno stacco imperioso, Castellanos è stato anche servito poco finora. Come analizzato da Il Messaggero, Sarri sta cercando di inventarsi un antidoto per sopperire all’assenza di un “10” alla Luis Alberto, adattarsi alle caratteristiche di questo organico e tornare a occupare l’area per fare gol.

Per questo, resta concreta l’idea di sperimentare altri moduli oltre al 4-3-3, ovvero il 4-3-1-2, il 4-2-3-1 o il 4-3-2-1. Non a caso, a Formello il “Comandante” ha già testato Zaccagni trequartista, ruolo in cui potrebbe risplendere anche il “vecchietto” Pedro, autore del primo timbro estivo e festeggiato per i suoi 38 anni con grande entusiasmo dalla squadra. L’adozione del 4-3-1-2 potrebbe anche far convivere Dia e Castellanos, permettendo più rotazioni tra Noslin e Pedro. Noslin, subentrato a Dia contro l’Avellino, si è guadagnato il rigore della vittoria al 92′. Sarri, al momento, non “libera” nessuno dei 31 convocati e non decide i due tagli nella lista dei 25 per il campionato, volendo aspettare almeno il 10-15 agosto per avere un quadro più completo.

Il tecnico crede molto in Dia, ma i timori sono legati ai suoi frequenti acciacchi e alla prossima Coppa d’Africa (21 dicembre-18 gennaio), che lo renderà indisponibile. Questa competizione spaventa Sarri anche per le possibili convocazioni di Dele-Bashiru (Nigeria) e Belahyane (Marocco), che ridurrebbero il centrocampo ai soli Cataldi, Rovella, Guendouzi e Vecino. Per questo motivo, anche Basic, almeno per il momento, è stato congelato, mantenendo opzioni in caso di emergenza.