Published

2 ore ago

on

By

Serie A Women’s Cup: Lazio Juventus Women 1-0. Il racconto del match vinto dalle biancocelesti! Decide Visentin

La Lazio Women conquista tre punti pesantissimi nella seconda giornata della Serie A Women’s Cup, superando la Juventus per 1-0 al termine di una gara intensa e combattuta. Decisiva la rete di Sofia Visentin al 93’, che regala alle biancocelesti una vittoria di prestigio e rilancia le ambizioni nel Girone A.

Il primo tempo si apre con un buon avvio della Juventus, pericolosa già al 3’ con Girelli, ma la difesa laziale regge l’urto. Le padrone di casa rispondono con Simonetti e Oliviero, vicine al gol in più occasioni, compreso un clamoroso legno colpito da Le Bihan al 26’. Le bianconere si affidano alle iniziative di Bonansea e Vangsgaard, senza però trovare precisione sotto porta.

Nella ripresa il match si accende: al 49’ Vangsgaard spreca una ghiotta occasione a tu per tu con Durante, mentre al 53’ è Piemonte a impegnare Peyraud-Magnin. Le due squadre si affrontano a viso aperto, con continui capovolgimenti di fronte. Oliviero sfiora il vantaggio all’81’, ma il destino della partita si decide nei minuti di recupero.

Al 93’, Visentin – subentrata nella ripresa – approfitta di un duello vinto in area su Rosucci e con freddezza batte Peyraud-Magnin, facendo esplodere di gioia il pubblico biancoceleste. La Juventus tenta una reazione disperata, ma il triplice fischio sancisce il successo della Lazio.

Con questa vittoria, la squadra capitolina si porta in una posizione favorevole nel girone, mentre la Juventus dovrà riflettere sulle occasioni sprecate e sulla mancanza di cinismo sotto porta.

