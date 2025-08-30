Serie A: Roma e Napoli vincono di misura, battuti Pisa e Cagliari. Il racconto delle sfide di questa sera

La seconda giornata di Serie A 2025-2026 si chiude con due successi pesanti per Roma e Napoli, entrambe vittoriose per 1-0 rispettivamente contro Pisa e Cagliari. Due partite diverse per andamento, ma accomunate dalla capacità delle big di colpire nei momenti decisivi.

Pisa-Roma 0-1: decide Soulé, Gasperini a punteggio pieno

All’Arena Garibaldi, la Roma di Gian Piero Gasperini – tecnico esperto e maestro del pressing alto – conquista la seconda vittoria consecutiva. Dopo un primo tempo sottotono, con il portiere giallorosso Mile Svilar (estremo difensore serbo classe 1999) decisivo su un colpo di testa di Meister, la svolta arriva nella ripresa.

L’ingresso di Paulo Dybala (attaccante argentino dalla classe cristallina) cambia il ritmo: al 55’ l’ex Juventus serve Lewis Ferguson (centrocampista scozzese di grande dinamismo), che appoggia per Matías Soulé. L’ala argentina, in prestito dalla Juventus, batte Adrian Semper con un sinistro preciso, regalando tre punti preziosi.

Il Pisa di Alberto Gilardino – allenatore giovane e ambizioso – ha provato a reagire, ma senza trovare il guizzo giusto. Per i toscani, neopromossi, resta la consapevolezza di aver messo in difficoltà una big per larghi tratti.

Napoli-Cagliari 1-0: Anguissa al 95’ salva Conte

Al Diego Armando Maradona, il Napoli di Antonio Conte ha dovuto sudare fino all’ultimo secondo per piegare un Cagliari organizzato e combattivo. I campioni d’Italia hanno dominato il possesso, ma hanno trovato davanti a sé un Elia Caprile (portiere italiano classe 2001) in serata di grazia.

Il Cagliari ha sfiorato il colpaccio con Sebastiano Esposito (attaccante scuola Inter), ma è crollato nel recupero. Al 95’, su azione insistita, André-Frank Zambo Anguissa (centrocampista camerunese di grande fisicità) ha trovato la zampata vincente.

Classifica e prospettive

Con questi risultati, Roma e Napoli restano a punteggio pieno dopo due giornate, confermando le ambizioni da vertice. Il Pisa resta a un punto, mentre il Cagliari incassa la prima sconfitta stagionale.

Due gare che confermano come la Serie A 2025-2026 sarà un campionato combattuto, dove anche le big devono sudare fino all’ultimo minuto per avere la meglio.