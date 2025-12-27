Non solo Lazio
Serie A, la crisi della Fiorentina continua: la rete di Sorensen regala tre punti fondamentali al Parma
Serie A, tre punti fondamentali per il Parma che batte 1-0 la Fiorentina grazie alla rete di Sorensen arrivata ad inizio ripresa. Il resoconto
La sfida di Serie A tra Parma e Fiorentina si chiude con una vittoria di misura dei ducali, che al “Tardini” conquistano tre punti preziosi grazie al successo per 1-0. Una partita intensa, soprattutto nella ripresa, decisa da un episodio ma giocata con grande attenzione tattica da entrambe le squadre.
L’avvio del match di Serie A è equilibrato. Nei primi dieci minuti Parma e Fiorentina si studiano, senza affondi particolarmente pericolosi. I padroni di casa provano a rendersi insidiosi al 13’, quando Sorensen tenta la conclusione dalla distanza, ma il pallone termina fuori. La gara resta bloccata e molto combattuta a centrocampo, con pochi spazi concessi.
Con il passare dei minuti aumentano i contrasti e anche i cartellini. Al 20’ viene ammonito Circati per un intervento con il braccio, mentre poco dopo tocca a Mandragora finire sul taccuino dell’arbitro. Il primo tempo di Serie A scivola via senza grandi emozioni: ritmo non altissimo e occasioni ridotte al minimo. Dopo un solo minuto di recupero, le squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0.
La ripresa cambia volto alla partita. Già al 46’ la Fiorentina prova a dare una scossa con il cambio Fortini per Viti, ma è il Parma a colpire. Al 48’ arriva il gol decisivo: cross preciso dalla destra e Sorensen sfrutta alla perfezione un buco nella difesa viola, firmando l’1-0 che infiamma il “Tardini”. Un episodio che indirizza la gara di Serie A.
La Fiorentina reagisce e prova ad alzare il baricentro. Al 63’ va vicinissima al pareggio con un colpo di testa di Comuzzo, ma Corvi si supera con un intervento prodigioso, confermandosi decisivo. Gli allenatori attingono alle panchine: cambi su cambi da entrambe le parti per dare energie fresche e modificare l’assetto tattico.
Nel finale di Serie A la pressione viola aumenta. All’86’ arriva l’ultimo cambio per la Fiorentina, mentre il Parma si difende con ordine e compattezza. Nei minuti di recupero Gudmundsson tenta il tutto per tutto con un tiro dalla distanza, ma ancora una volta Corvi risponde presente, rifugiandosi in calcio d’angolo.
Dopo dieci minuti di recupero, il triplice fischio sancisce il successo del Parma. Una vittoria sofferta ma meritata, che conferma quanto ogni partita di Serie A possa essere decisa dai dettagli. Per la Fiorentina resta il rammarico per le occasioni non sfruttate, mentre i ducali possono festeggiare tre punti fondamentali per il loro cammino stagionale.
