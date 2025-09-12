 Serie A, OPTA lancia i pronostici: dove andrà a finire la Lazio di Maurizio Sarri? Le ultime - Lazio News 24
Serie A, OPTA lancia i pronostici: dove andrà a finire la Lazio di Maurizio Sarri? Le ultime

Lazio
Dc Frosinone 26/07/2025 - amichevole / Avellino-Lazio / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: formazione Lazio

Serie A, secondo i dati OPTA la Lazio farà un certo tipo di stagione: ecco come si dovrebbe comportare la squadra di Sarri

La nuova stagione di Serie A è ormai cominciata e, come da tradizione, iniziano a circolare i primi pronostici. Tra i più attesi c’è quello di OPTA, che grazie ai suoi modelli statistici ha provato a delineare la possibile classifica finale del campionato 2025/26. I dati elaborati confermano un trend già emerso nelle ultime settimane: l’Inter parte da favorita assoluta per lo scudetto.

Secondo il modello, la squadra di Cristian Chivu si piazzerà al primo posto al termine della stagione. Un pronostico che conferma il livello di fiducia attorno ai nerazzurri, reduci da un mercato ambizioso e da un pre–campionato incoraggiante. La profondità della rosa, l’esperienza dei leader come Lautaro Martinez e l’inserimento di giovani di qualità come Pio Esposito rappresentano fattori determinanti.

Alle spalle dell’Inter, OPTA piazza il Napoli di Antonio Conte, individuato come la principale antagonista nella corsa al tricolore. I partenopei, reduci da un’estate di rinnovamento, avranno la spinta di un allenatore abituato a lottare per il massimo obiettivo. Terzo gradino del podio per l’Atalanta, che con Juric continua a essere una realtà consolidata del calcio italiano.

La zona Champions, secondo il pronostico, sarà completata dalla Roma di Daniele De Rossi, capace di precedere sia la Juventus di Igor Tudor (quinta) sia il Milan guidato da Luciano Spalletti, solo sesto nonostante gli investimenti sul mercato.

La Lazio si posizionerebbe invece al settimo posto, appena fuori dalle prime sei. Un risultato che permetterebbe comunque ai biancocelesti di restare in zona Europa, ma che li terrebbe lontani dalla corsa scudetto e dalla qualificazione diretta in Champions League. Alle spalle dei capitolini, OPTA colloca Bologna, Fiorentina e Torino, squadre ormai stabilmente nella parte sinistra della classifica.

Naturalmente, come ogni anno, la parola definitiva spetterà al campo: il campionato italiano resta imprevedibile e capace di riservare sorprese. Ma i dati OPTA indicano chiaramente una strada: l’Inter è la squadra da battere e tutte le rivali dovranno fare i conti con la corazzata nerazzurra.

