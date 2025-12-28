Non solo Lazio
Serie A, il Milan batte 3-0 il Verona e lancia un chiaro messaggio al campionato. Il resoconto del match
Serie A, il Milan batte 3-0 il Verona grazie a Pulisic e la doppietta di Nkunku. Rossoneri in vetta alla classifica in attesa dell’Inter
Il Milan torna a sorridere in Serie A con una vittoria netta e convincente contro il Verona, imponendosi per 3-0 a San Siro al termine di una gara cresciuta alla distanza. I rossoneri, dopo un primo tempo complicato e spezzettato, hanno cambiato passo nella ripresa, dimostrando maturità e qualità nella gestione del risultato.
L’avvio di partita è prudente. Nei primi minuti il Verona prova a sorprendere il Milan con un atteggiamento aggressivo nonostante il baricentro basso. Gli ospiti trovano anche un paio di incursioni interessanti, ma la difesa rossonera regge bene grazie agli interventi di De Winter e Rabiot. Il Milan fatica a trovare continuità e vive di fiammate, affidandosi soprattutto alle verticalizzazioni di Modric e agli strappi di Pulisic.
La gara resta bloccata e ricca di errori fino alla svolta nel finale di primo tempo. Al 45’+1, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Rabiot prolunga di testa e Pulisic è il più rapido sotto porta a deviare in rete, sbloccando il risultato. Un gol pesante che permette al Milan di andare all’intervallo avanti 1-0 in una partita fino a quel momento equilibrata.
La ripresa si apre con un episodio chiave: al 47’ l’arbitro Fabbri assegna un rigore al Milan per una trattenuta di Nelson su Nkunku. L’attaccante rossonero si presenta dal dischetto e spiazza Montipò, firmando il 2-0. Da quel momento la partita cambia volto. Il Milan prende il controllo del gioco e amministra con sicurezza, mentre il Verona fatica a reagire.
Al 53’ arriva anche il tris: tiro di Modric, palo e respinta corta di Montipò, sulla quale Nkunku è ancora una volta il più lesto a spingere il pallone in rete. La doppietta dell’attaccante chiude di fatto il match. Il Verona prova timidamente a riaprirla, ma trova un Maignan attento e vede annullarsi un gol di Orban per fallo sul portiere francese.
Negli ultimi minuti il Milan gestisce senza affanni, inserendo forze fresche e controllando il ritmo. Il 3-0 finale certifica una vittoria importante in Serie A, che rafforza fiducia e classifica per i rossoneri, capaci di colpire nei momenti decisivi e di dominare nella seconda frazione.
News
Udinese Lazio, Rocchi promuove Colombo: il motivo di questa decisione è spiegato da La Gazzetta dello Sport
Udinese Lazio, Rocchi ha promosso Colombo. Il motivo? Il tocco con il braccio non è avvenuto nell’immediatezza del gol. Restano...
Lazio, Sarri pensa già al Napoli: ci sono dei rientri fondamentali per il tecnico dei biancocelesti. Le ultime
Lazio, testa già al Napoli per i biancocelesti. Ci sono delle buone notizie sia dall’infermeria che dagli squalificati. Le ultime...
Lazio, i pareggi iniziano ad essere un problema: serve un cambio di passo per i biancocelesti. Sfiorato un primato
Lazio, i pareggi sono davvero un problema per i biancocelesti. Serve assolutamente un cambio di passo fondamentale. Le ultime La...
Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.