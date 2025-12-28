Serie A, il Milan batte 3-0 il Verona e lancia un chiaro messaggio al campionato. Il resoconto del match

Serie A, il Milan batte 3-0 il Verona grazie a Pulisic e la doppietta di Nkunku. Rossoneri in vetta alla classifica in attesa dell’Inter

Il Milan torna a sorridere in Serie A con una vittoria netta e convincente contro il Verona, imponendosi per 3-0 a San Siro al termine di una gara cresciuta alla distanza. I rossoneri, dopo un primo tempo complicato e spezzettato, hanno cambiato passo nella ripresa, dimostrando maturità e qualità nella gestione del risultato.

L’avvio di partita è prudente. Nei primi minuti il Verona prova a sorprendere il Milan con un atteggiamento aggressivo nonostante il baricentro basso. Gli ospiti trovano anche un paio di incursioni interessanti, ma la difesa rossonera regge bene grazie agli interventi di De Winter e Rabiot. Il Milan fatica a trovare continuità e vive di fiammate, affidandosi soprattutto alle verticalizzazioni di Modric e agli strappi di Pulisic.

La gara resta bloccata e ricca di errori fino alla svolta nel finale di primo tempo. Al 45’+1, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Rabiot prolunga di testa e Pulisic è il più rapido sotto porta a deviare in rete, sbloccando il risultato. Un gol pesante che permette al Milan di andare all’intervallo avanti 1-0 in una partita fino a quel momento equilibrata.

La ripresa si apre con un episodio chiave: al 47’ l’arbitro Fabbri assegna un rigore al Milan per una trattenuta di Nelson su Nkunku. L’attaccante rossonero si presenta dal dischetto e spiazza Montipò, firmando il 2-0. Da quel momento la partita cambia volto. Il Milan prende il controllo del gioco e amministra con sicurezza, mentre il Verona fatica a reagire.

Al 53’ arriva anche il tris: tiro di Modric, palo e respinta corta di Montipò, sulla quale Nkunku è ancora una volta il più lesto a spingere il pallone in rete. La doppietta dell’attaccante chiude di fatto il match. Il Verona prova timidamente a riaprirla, ma trova un Maignan attento e vede annullarsi un gol di Orban per fallo sul portiere francese.

Negli ultimi minuti il Milan gestisce senza affanni, inserendo forze fresche e controllando il ritmo. Il 3-0 finale certifica una vittoria importante in Serie A, che rafforza fiducia e classifica per i rossoneri, capaci di colpire nei momenti decisivi e di dominare nella seconda frazione.