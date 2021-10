Serie A, bye bye Juve allo Scudetto: no, il problema non era CR7

Il mercoledì di Serie A esclude già di fatto la Juve dalla lotta Scudetto: il ritardo di 13 punti dalla vetta farà sogghignare le rivali e CR7…

Non siamo nemmeno a novembre e già ci tocca escludere la Juve dalla lotta Scudetto in questa sorprendente Serie A. Certo, mancano ancora 28 partite e chissà quanti punti a disposizione ma una squadra capace di vincere 4 gare su 10 e che ha segnato gli stessi gol dell’Empoli (e otto in meno del Verona, per dire) non si può razionalmente considerare candidata al titolo.

Anche perché il divario dalla vetta della classifica si è ulteriormente allargato e quel numeretto 13 che divide dal Milan (e forse anche dal Napoli) ha il forte retrogusto di bocciatura definitiva. E il Max Allegri quasi remissivo e rassegnato nel post Sassuolo fa intendere quanto il percorso per ritornare grandi sia ancora lungo e tortuoso.

