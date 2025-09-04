Serie A: la Lazio attende il ritorno in campo, tra Sassuolo, derby e trasferta a Genova. Il programma completo delle partite

Dopo la pausa per le nazionali impegnate nelle qualificazioni ai Mondiali, la Serie A è pronta a riaccendere i riflettori. Il campionato riprenderà nel weekend del 13 settembre, con la terza giornata che vedrà la Lazio di Maurizio Sarri – tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato – affrontare il Sassuolo al Mapei Stadium. Il fischio d’inizio è fissato per domenica 14 settembre alle ore 18.

Settimana calda: il derby della Capitale

Archiviata la sfida con i neroverdi, i biancocelesti si prepareranno a una delle partite più attese dell’anno: il derby di Roma. Domenica 21 settembre alle 12:30, allo Stadio Olimpico, la Lazio ospiterà la Roma di Gian Piero Gasperini ex allenatore dell’Atalanta. Una sfida che, come da tradizione, promette spettacolo, tensione e un’atmosfera unica sugli spalti.

Il derby non è solo una partita: è un evento che catalizza l’attenzione di tifosi, media e appassionati di calcio in tutta Italia. Per Sarri e i suoi uomini, sarà un banco di prova fondamentale per misurare ambizioni e condizione fisica dopo la sosta.

Trasferta a Genova: sfida al Marassi

Dopo la stracittadina, la Lazio sarà nuovamente in viaggio. Lunedì 29 settembre alle 20:45, i biancocelesti faranno visita al Genoa allo stadio Luigi Ferraris di Marassi. Una trasferta storicamente insidiosa, contro una squadra che fa della compattezza e del calore del proprio pubblico un’arma in più.

Comunicazione ai tifosi

La società biancoceleste, attraverso un post sui propri canali social ufficiali, ha voluto ricordare ai tifosi tutte le date e gli orari delle prossime sfide, invitando il pubblico a sostenere la squadra in ogni appuntamento.