Serie A, esordio da sogno per Floriani Mussolini: decisivo nella vittoria della Cremonese, i voti dei quotidiani

Serie A, esordio da sogno per Romano Floriani Mussolini: decisivo nella vittoria della Cremonese, i voti dei quotidiani di oggi

Serata da ricordare per Romano Floriani Mussolini, terzino destro classe 2002 cresciuto nel settore giovanile della Lazio e arrivato in prestito alla Cremonese. Il giovane difensore ha fatto il suo debutto in Serie A all’82’ minuto della sfida contro il Sassuolo, in un momento delicato del match: i neroverdi avevano appena completato una rimonta da 0-2 a 2-2 contro i grigiorossi.

L’ingresso in campo del laterale romano ha portato nuova energia e incisività alla squadra allenata da Davide Nicola, tecnico esperto noto per la sua capacità di motivare i gruppi in situazioni difficili.

Pochi minuti dopo il suo ingresso, Floriani Mussolini ha servito un assist perfetto a David Okereke, attaccante nigeriano, per il gol del 3-2, annullato però dall’arbitro per un presunto fallo in attacco. Nonostante la delusione, il giovane terzino non si è perso d’animo: ha poi lanciato Massimo De Luca, punta centrale, a tu per tu con il portiere avversario, ma l’occasione è sfumata.

Il momento decisivo è arrivato poco dopo: con grande astuzia, Floriani Mussolini ha soffiato il pallone a Abdoulaye Candé, terzino sinistro del Sassuolo, e si è infilato in area, venendo atterrato. L’arbitro ha assegnato il calcio di rigore, trasformato con freddezza da De Luca, regalando alla Cremonese il 3-2 finale e la seconda vittoria consecutiva in campionato.

La prestazione del giovane difensore non è passata inosservata: i principali quotidiani sportivi gli hanno attribuito voti altissimi, sottolineando la personalità e la maturità mostrate in un contesto di massima pressione.

Per Floriani Mussolini, figlio d’arte e prodotto del vivaio biancoceleste, questo debutto rappresenta un passo importante nella sua carriera e un segnale incoraggiante per il futuro. Per la Cremonese, invece, la vittoria conferma il buon momento di forma e la capacità di reagire anche nelle fasi più complicate della partita.

Con questa prestazione, il giovane terzino si candida a diventare una pedina preziosa nello scacchiere di Nicola, mentre i tifosi grigiorossi possono sognare una stagione ricca di soddisfazioni.

CORRIERE DELLO SPORT – 7,5;

GAZZETTA DELLO SPORT – 7;

TUTTOSPORT – 6,5 ;