Sarri e i suoi fratelli: chi giocherà con il 4-3-3 nella prossima Serie A

Serie A, con il ritorno di Sarri sulla panchina della Lazio i biancocelesti torneranno al 4-3-3: ecco le altre squadre che ne faranno affidamento

Il mercato degli allenatori ha scosso la Serie A, con dodici squadre su venti che hanno cambiato guida tecnica. Questo rimescolamento estivo non riguarda solo le panchine, ma porta con sé anche un’evoluzione dei sistemi e delle idee tattiche. Sebbene i tecnici amino ripetere che “i numeri del modulo non sono importanti, conta di più l’atteggiamento in campo” – e in parte è vero per l’elasticità dell’interpretazione del gioco – i “numerini” servono comunque a definire l’ossatura di una formazione.

La Lazio di Maurizio Sarri rappresenta un ritorno a un’impostazione ben conosciuta: il 4-3-3. Per i biancocelesti, questo meccanismo dovrà funzionare subito, anche a causa del blocco del mercato che limita le possibilità di interventi esterni. La filosofia sarriana si basa su movimenti codificati e posizioni precise, elementi che dovranno essere assimilati rapidamente dalla squadra.

Non solo Sarri. Anche Antonio Conte al Napoli, come ricorda La Gazzetta dello Sport, pur avendo vinto lo scudetto con variazioni tattiche sorprendenti, ripartirà con una difesa a quattro, nel suo 4-3-3 che ruoterà attorno alla figura di Lukaku, con un gran movimento di esterni e conversioni in zona gol. Per quanto riguarda gli altri “fratelli” del 4-3-3 in Serie A, Eusebio Di Francesco al Lecce sembra intenzionato a tornare a questo modulo, abbandonando l’ultima linea a cinque usata a Venezia. Tuttavia, anche per lui, come per tutti gli allenatori, il mercato ancora aperto per un altro mese incide: le esigenze tattiche dovranno fare i conti con i bilanci, e le “retromarce” su alcuni giocatori diventeranno una necessità. Anche il Sassuolo di Fabio Grosso non dovrebbe cambiare le proprie abitudini, ma il tridente offensivo dipenderà molto dalla brillantezza di Domenico Berardi e dalla permanenza di Armand Laurienté. La Serie A si prepara così a una stagione ricca di sfide tattiche e di adattamenti, dove l’identità del 4-3-3 tornerà protagonista in diverse declinazioni.