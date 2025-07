È morto Sergio Campana, lutto nel mondo del calcio. Fu fondatore dell’AIC

È morto Sergio Campana all’età di 91 anni, lutto nel mondo del calcio. Fu fondatore dell’AIC (Associazione Italiana Calciatori)

Lutto nel mondo del calcio italiano. È morto questa notte, all’età di 91 anni, l’avvocato Sergio Campana, fondatore e storico presidente dell’Associazione Italiana Calciatori (AIC). La sua scomparsa, come comunicato dalla stessa AIC, è avvenuta alle 3:45 nella sua città natale, Bassano del Grappa, in una casa di cura dove era ricoverato da alcune settimane a seguito di un peggioramento delle sue condizioni di salute.

Una vita per i diritti dei calciatori

Sergio Campana è stato una figura rivoluzionaria per il calcio italiano. Dopo una carriera da calciatore in Serie A come centravanti di Lanerossi Vicenza e Bologna, e una laurea in Legge, nel 1968 fondò insieme a icone come Gianni Rivera e Sandro Mazzola l’AIC, il sindacato dei giocatori che avrebbe guidato per ben 43 anni, fino al 2011. La sua presidenza è legata a battaglie storiche per il riconoscimento dei diritti dei calciatori, lotte che hanno cambiato per sempre il sistema. Indimenticabile il primo, storico sciopero del 1974, quando i giocatori ritardarono l’inizio delle partite di 10 minuti in difesa di un collega, affermando un principio di tutela fino ad allora impensabile.