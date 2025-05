Serena è sicuro: «Krstović perfetto per la Lazio. E’ una punta completa»

L’ex attaccante di Inter e Milan ha postato un messaggio sui social in cui ha manifestato un pensiero in merito al mercato

L’ex attaccante di Inter e Milan, Aldo Serena, ha postato un messaggio attraverso i suoi canali social, in cui ha voluto dare un consiglio di mercato ad alcune squadre di Serie A, tra cui anche la Lazio.

IL POST – Consigli non richiesti per Torino, per Juventus (dovesse vendere Vlahovic e non rinnovare il prestito di Kolo Muani), per Atalanta (dovesse vendere Retegui), per la Lazio, per il Bologna (dovesse vendere Castro). Il leccese Krstović, prima punta completa