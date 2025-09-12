Sassuolo Lazio, invasione da parte dei tifosi biancocelesti al Mapei Stadium. Numeri da capogiro! - Lazio News 24

Lazio, a Sassuolo sarà invasione biancoceleste: attesi oltre 6000 tifosi al Mapei Stadium

La passione dei tifosi della Lazio continua a sorprendere e a emozionare. In occasione della trasferta contro il Sassuolo, valida per la terza giornata della Serie A 2025/2026, l’affetto del popolo biancoceleste si farà sentire forte anche al Mapei Stadium. Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, saranno oltre 6000 i sostenitori della Lazio presenti allo stadio, un numero ben superiore ai 4000 inizialmente previsti nel solo settore ospiti.

Infatti, almeno altri 2000 tifosi della Lazio hanno acquistato tagliandi in altre zone dell’impianto, sparsi tra le tribune, per dare comunque il proprio sostegno alla squadra di Sarri. Un segnale inequivocabile della vicinanza del tifo laziale, che si sta dimostrando un vero e proprio valore aggiunto anche in trasferta.

Lazio, apertura di nuovi settori per i tifosi

Di fronte alla massiccia presenza annunciata dei tifosi della Lazio, il Sassuolo ha deciso di aprire ulteriori spazi per agevolare l’afflusso del pubblico biancoceleste. In particolare, è stata confermata l’apertura di due nuovi settori nella Tribuna Est Laterale Nord, precisamente i settori A e B.

Un comunicato ufficiale ha invitato i sostenitori della Lazio che ancora non hanno acquistato il biglietto a farlo proprio in queste zone. È stato inoltre specificato che tali settori non saranno in vendita il giorno della partita, per motivi organizzativi e di sicurezza. Per chi sceglierà questi settori, è stato consigliato di parcheggiare presso il vicino centro commerciale “I Petali”, punto di riferimento logistico per l’ingresso all’impianto.

Lazio, spinta decisiva verso la seconda vittoria

Il calore del tifo laziale arriva in un momento chiave per la stagione. Dopo la vittoria nella seconda giornata, la Lazio è chiamata a confermare i progressi visti in campo. La trasferta di Reggio Emilia sarà un banco di prova importante, e la spinta di oltre 6000 tifosi potrà rappresentare un elemento determinante per cercare la seconda vittoria consecutiva in campionato.

Ancora una volta, la Lazio potrà contare sul suo dodicesimo uomo, dimostrando come il legame tra squadra e tifosi resti saldo e incondizionato, ovunque si giochi.