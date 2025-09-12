Sassuolo Lazio, Carnevali ha voluto chiarire! Sentite cosa ha detto in vista del match - Lazio News 24

Sassuolo Lazio, l’AD Carnevali avvisa la Lazio: «Non siamo partiti bene, ma ora vogliamo reagire»

Cresce l’attesa per il match Sassuolo Lazio, in programma domenica 14 settembre 2025 alle ore 18. Una sfida delicata per entrambe le squadre, reduci da un avvio di stagione altalenante. A pochi giorni dal fischio d’inizio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, lanciando un messaggio chiaro in vista dell’importante confronto con i biancocelesti.

Le parole del dirigente neroverde sono arrivate con toni sinceri ma anche ambiziosi:

«Dobbiamo darci una svegliata perché sicuramente non siamo partiti con il piede giusto, ma è sempre complicato giocare con il mercato aperto. Spero di ripartire con quella forza che sappiamo di avere».

Il match Sassuolo Lazio rappresenta quindi un crocevia fondamentale per il club emiliano, che cerca una reazione dopo prestazioni poco convincenti nelle prime giornate. Carnevali ha sottolineato come l’instabilità causata dal mercato aperto abbia influito sul rendimento della squadra, ma ora l’obiettivo è ritrovare concentrazione e risultati, proprio a partire dal confronto con la Lazio.

Per la squadra di Maurizio Sarri, invece, Sassuolo Lazio sarà un test di maturità. I biancocelesti, reduci da una vittoria convincente contro il Verona, vogliono dare continuità alla loro striscia positiva, anche sul piano del gioco. Sarri punta a consolidare l’identità tattica della squadra e a mantenere solidità difensiva, due elementi chiave per affrontare una trasferta insidiosa come quella del Mapei Stadium.

Nonostante il momento complicato, il Sassuolo resta una squadra imprevedibile, capace di colpire con rapidità e qualità in zona offensiva. Il match Sassuolo Lazio promette quindi equilibrio e intensità, con entrambe le formazioni determinate a portare a casa tre punti pesanti per la classifica.

In questo contesto, le parole di Carnevali sembrano suonare quasi come un avvertimento per la Lazio: guai a sottovalutare un Sassuolo ferito ma desideroso di riscatto. Domenica sarà il campo a parlare, ma una cosa è certa: Sassuolo Lazio si preannuncia come una sfida ad alta tensione, dove motivazioni e condizione fisica potrebbero fare la differenza.