Sassuolo Lazio, sfida al Mapei Stadium: il tecnico Grosso cerca il rilancio nella partita contro i biancocelesti di Sarri

Il Sassuolo si prepara ad affrontare la Lazio al Mapei Stadium nella terza giornata di Serie A, in una partita che potrebbe già rivelarsi cruciale per il futuro della squadra emiliana. Il tecnico Fabio Grosso, campione del mondo 2006 e alla sua prima stagione sulla panchina neroverde, è chiamato a invertire la rotta dopo un avvio di campionato non brillante.

Rientri e nuovi arrivi: scelte difficili per Grosso

Con il ritorno dei nazionali e l’inserimento in extremis di nuovi acquisti come Walid Cheddira, attaccante marocchino ex Bari e Napoli, e Lassana Coulibaly, centrocampista maliano reduce da un’ottima esperienza alla Salernitana, Grosso si trova di fronte a diversi ballottaggi da sciogliere.

Il dubbio principale riguarda la porta: Arijanet Muric, estremo difensore kosovaro arrivato dal Burnley, e Alessio Turati, giovane portiere italiano cresciuto nel vivaio del Sassuolo, si contenderanno il ruolo di titolare. Secondo molti addetti ai lavori, questo dualismo potrebbe accompagnare la squadra per tutta la stagione, garantendo concorrenza e stimoli costanti.

Attacco confermato: il tridente delle certezze

Se in difesa e a centrocampo regna l’incertezza, in attacco le idee di Grosso sono chiare. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico ripartirà dal collaudato tridente formato da Armand Laurienté, esterno francese rapido e abile nell’uno contro uno, Andrea Pinamonti, centravanti italiano con fiuto del gol, e Domenico Berardi, capitano e simbolo del Sassuolo.

Berardi, in particolare, ha un feeling speciale con la Lazio: nelle sue sfide contro i biancocelesti ha collezionato 9 gol e 4 assist, numeri che lo rendono una vera e propria bestia nera per la squadra capitolina. Il suo rientro in Serie A dopo le voci di mercato estive rappresenta un’arma fondamentale per i neroverdi.

Obiettivi e prospettive

Per il Sassuolo, la sfida contro la Lazio non è solo un test tecnico, ma anche un banco di prova psicologico. Una vittoria potrebbe rilanciare le ambizioni della squadra e dare fiducia a un gruppo che, tra nuovi innesti e rientri importanti, ha ancora margini di crescita.

Il Mapei Stadium si prepara dunque a una partita intensa, con due squadre determinate a conquistare punti preziosi in questa fase iniziale del campionato.