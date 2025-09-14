Sassuolo Lazio: spunta il retroscena tra Grosso e Sarri, ecco cosa si sono detti prima della partita di Serie A

La sfida tra Sassuolo e Lazio, valida per la Serie A, non è solo un appuntamento calcistico di rilievo, ma anche un interessante confronto tra due allenatori dalle storie professionali molto diverse: Fabio Grosso e Maurizio Sarri.

Fabio Grosso, ex terzino sinistro campione del mondo con l’Italia nel 2006, oggi guida il Sassuolo con ambizione e pragmatismo. Dopo esperienze in Serie B e all’estero, è approdato sulla panchina neroverde con l’obiettivo di valorizzare i giovani e dare continuità al progetto tecnico del club emiliano.

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è noto per il suo stile di gioco offensivo e organizzato. Ex tecnico di Napoli, Chelsea e Juventus, ha conquistato l’Europa League con i Blues e continua a essere uno dei profili più rispettati del panorama italiano.

Durante la conferenza stampa pre-partita, Grosso ha espresso parole di grande ammirazione nei confronti del collega, definendolo “un riferimento per tutti gli allenatori che amano il bel calcio”. Un gesto di rispetto che non è passato inosservato.

Poco prima del fischio d’inizio, i due tecnici si sono incontrati a bordocampo. Il giornalista Marco Nosotti, inviato di DAZN, ha raccontato l’episodio con toni distesi: “Si sono scambiati un sorriso sincero e qualche battuta. Sarri ha ringraziato Grosso per le parole spese alla vigilia, dicendo ‘Grazie per le parole alla vigilia’”.

Questo momento di cordialità tra due protagonisti del calcio italiano sottolinea come, al di là della competizione, il rispetto reciproco resti un valore fondamentale. Sassuolo-Lazio si conferma così non solo una partita importante per la classifica, ma anche un’occasione per celebrare il lato umano dello sport.