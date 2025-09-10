Sassuolo Lazio, recuperi molto importanti in casa biancoceleste - Lazio News 24

Lazio, Cardone: «Recuperi importanti in vista del Sassuolo. Su Simic e Insigne…»

Il giornalista Giulio Cardone è intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare l’attualità della Lazio, a pochi giorni dalla delicata sfida contro il Sassuolo, valida per la terza giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Tanti i temi toccati, tra infortuni, mercato e possibili scenari futuri.

«Tornano Pedro e Vecino, ottime notizie per la Lazio»

Cardone ha aperto l’intervista con un aggiornamento sugli infortunati in casa Lazio, sottolineando i segnali incoraggianti dall’infermeria: «Il fatto che siano rientrati in gruppo Pedro e Vecino è sicuramente positivo. Pedro non è mai stato realmente in dubbio, mentre Vecino ha finalmente superato i problemi fisici. Anche Isaksen è tornato a disposizione: non credo che partiranno titolari contro il Sassuolo, ma il loro recupero rappresenta una risorsa preziosa per Sarri».

Un’attenzione particolare anche per Lazzari, che non dovrebbe aver riportato lesioni: «Lunedì farà nuovi accertamenti, ma non è escluso che possa andare almeno in panchina nel derby. Escludere la lesione è già un’ottima notizia».

Simic sfuma: «A Formello non saranno contenti»

Uno dei rimpianti di questo calciomercato Lazio riguarda il giovane Simic, difensore che sembrava vicino ai biancocelesti: «A Formello non saranno contenti – ha detto Cardone – era un obiettivo concreto della Lazio. Tuttavia, il mercato arabo ha cambiato tutto. Ora anche i giovani talenti vengono attratti dalle sirene saudite: è un altro calcio, con logiche completamente diverse dalle nostre».

Sponsor ancora bloccato e caso Insigne

Cardone ha fatto il punto anche sulla questione sponsor, che da mesi tiene banco in casa Lazio: «Al momento, siamo ancora in attesa che qualcosa si sblocchi. È una situazione che si protrae da tempo, e sarebbe importante trovare una soluzione stabile per dare forza al progetto».

Infine, una battuta sul possibile arrivo di Lorenzo Insigne, più volte accostato alla Lazio per via del legame con Sarri: «La società smentisce, e ne prendiamo atto. Tuttavia, se Sarri continuerà a insistere, credo che a un certo punto Lotito dovrà accontentarlo».