Sassuolo Lazio, neroverdi senza due pedine chiave: forfait anche di un titolare

Sassuolo Lazio, doppia assenza pesante in vista della sfida contro i biancocelesti. Le ultimissime in vista della sfida di Serie A

Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Lazio è pronta a tornare in campo per affrontare il Sassuolo in una sfida valida per la prossima giornata di Serie A. L’appuntamento è fissato per domenica alle ore 18:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove i biancocelesti guidati da Maurizio Sarri – tecnico toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato – cercheranno di dare continuità alla convincente prestazione offerta contro l’Hellas Verona.

L’obiettivo della Lazio è chiaro: sfruttare il momento di difficoltà dei neroverdi per conquistare tre punti preziosi in ottica classifica. La squadra capitolina, reduce da una vittoria che ha ridato fiducia all’ambiente, punta a confermare la solidità difensiva e la fluidità di manovra viste nell’ultima uscita.

Sassuolo in emergenza: gli assenti pesano

Il Sassuolo di Fabio Grosso, ex campione del mondo 2006 e allenatore alla sua prima stagione sulla panchina emiliana, sta vivendo un avvio di campionato complicato. Le sconfitte contro Napoli e Cremonese hanno rallentato la corsa dei neroverdi, che ora devono fare i conti anche con un’infermeria affollata.

Tra gli indisponibili spicca il nome di Andreas Skjellerup, giovane attaccante danese dotato di velocità e tecnica, fermato da un infortunio muscolare. Ancora più pesante l’assenza di Kristian Thorstvedt, centrocampista norvegese titolare, apprezzato per la sua capacità di inserimento e la fisicità in mezzo al campo. Entrambi, salvo sorprese, non saranno della partita contro la Lazio.

Le chiavi tattiche della sfida

Sul piano tattico, ci si attende una Lazio propositiva, pronta a imporre il proprio possesso palla e a sfruttare le corsie laterali, dove giocatori come Mattia Zaccagni possono creare superiorità numerica. Il Sassuolo, invece, potrebbe adottare un approccio più prudente, cercando di colpire in contropiede con le accelerazioni di Domenico Berardi, capitano e leader tecnico della squadra.

Un match da non perdere

Lazio-Sassuolo si preannuncia come una gara ricca di spunti: da un lato la voglia di conferma dei biancocelesti, dall’altro la necessità dei neroverdi di invertire la rotta. Il fischio d’inizio è previsto per le 18:00 di domenica, con diretta TV e streaming.