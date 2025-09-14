 Sassuolo Lazio, i convocati di Sarri per la sfida: la scelta su Rovella e non solo
Sassuolo Lazio, i convocati di Sarri per la sfida: la scelta su Rovella e non solo

Calciomercato Lazio: Romagnoli verso l’addio? Le ultime anche su Gila

Sassuolo Lazio 0-0 LIVE: niente rosso per Vranckx, il Var cambia la decisione dell'arbitro

Lazio Cesena 3-0: il 14 settembre 2014 la prima vittoria stagionale dei biancocelesti, il ricordo del club

Formazioni ufficiali Sassuolo Lazio: le scelte di Sarri e Grosso per la terza giornata di Serie A

Sassuolo Lazio, i convocati di Sarri per la sfida: la scelta su Rovella e non solo

3 ore ago

Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Nicolo' Rovella

Sassuolo Lazio, i convocati di Sarri per la sfida: la scelta su Rovella, Isaksen e Vecino. La lista completa del tecnico

La Lazio di Maurizio Sarri, allenatore toscano noto per il suo calcio propositivo e la cura maniacale della fase di costruzione, ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di oggi contro il Sassuolo, valida per la quarta giornata di Serie A 2025/26. Il match è in programma alle ore 18:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, con i biancocelesti alla ricerca di continuità dopo le ultime prestazioni.

Portieri

Sarri potrà contare su tre estremi difensori: Marius Adamonis Furlanetto, giovane di prospettiva cresciuto nel vivaio; Christos Mandas, portiere greco classe 2001 già protagonista di buone prestazioni; e Ivan Provedel, titolare indiscusso e punto fermo della retroguardia laziale.

Difensori

In difesa figurano Mario Gila, centrale spagnolo abile nell’anticipo; Elseid Hysaj, terzino albanese di grande esperienza; Adam Marušić, laterale montenegrino duttile su entrambe le fasce; Nuno Tavares, esterno portoghese dotato di spinta offensiva; Luca Pellegrini, terzino sinistro romano e prodotto del vivaio; Frederik Provstgaard, giovane centrale danese; e Alessio Romagnoli, leader difensivo e capitano.

Centrocampisti

A centrocampo spazio a Yanis Belahyane, talento francese in crescita; Danilo Cataldi, regista e cuore laziale; Fisayo Dele-Bashiru, mezzala nigeriana di grande fisicità; Mattéo Guendouzi, centrocampista francese dinamico e aggressivo; e Nicolò Rovella, playmaker italiano preciso nei passaggi.

Attaccanti

Il reparto offensivo vede Matteo Cancellieri, esterno veloce e tecnico; Taty Castellanos, centravanti argentino di movimento; Boulaye Dia, attaccante senegalese dal fiuto del gol; Gustav Isaksen, ala danese rapida e incisiva; Thijs Noslin, olandese potente e abile nel gioco aereo; Pedro Rodríguez, veterano spagnolo campione d’Europa e del mondo; e Mattia Zaccagni, esterno offensivo italiano capace di saltare l’uomo.

Obiettivo tre punti

La Lazio arriva a questa sfida con l’obiettivo di conquistare una vittoria importante per scalare la classifica e dare continuità al lavoro di Sarri. Il Sassuolo, dal canto suo, cercherà di sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà i biancocelesti.

