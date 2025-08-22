 Sarri, silenzio stampa pre Como-Lazio: il retroscena dietro alla decisione
Connect with us

News

Sarri, silenzio stampa pre Como-Lazio: il retroscena dietro alla decisione

Calciomercato News

Calciomercato Lazio: Pellegrini cambia agente. Lotito lo lascerebbe andare solo per questa offerta

News

Calciomercato Lazio, Gigot aspetta solo la cessione: Fabiani vorrebbe recuperare quella cifra

News

Isaksen-Lazio, piano rientro: non risponderà alla convocazione della Danimarca

News

Dele-Bashiru in missione per conto di Sarri: ecco il suo obiettivo

News

Sarri, silenzio stampa pre Como-Lazio: il retroscena dietro alla decisione

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

Sarri

Sarri, silenzio stampa pre Como-Lazio: il retroscena dietro alla decisione che sarebbe della società biancoceleste e non del tecnico

Il conto alla rovescia per l’esordio della Lazio in campionato contro il Como scorre in un silenzio inaspettato. A poche ore dal fischio d’inizio, la consueta conferenza stampa pre-partita di Maurizio Sarri è stata annullata, una decisione che ha sollevato non poche domande. Le ultime dichiarazioni del tecnico risalgono a quasi un mese fa, in occasione della sua presentazione ufficiale a Formello. Da allora, il mister si è dedicato esclusivamente al lavoro sul campo, senza rilasciare ulteriori commenti.

La scelta, come rivela l’edizione odierna de Il Messaggero, non è stata presa dall’allenatore. «Prosegue la chiusura della società, che decide addirittura di non far sentire la viva voce del tecnico alla vigilia dell’esordio di questo campionato», si legge sul quotidiano. E ancora, per chiarire ogni dubbio: «Niente conferenza stampa, non è una scelta di Mau».

A fare luce sulla situazione è intervenuto anche il giornalista dello stesso quotidiano, Alberto Abbate, in collegamento con Radio Laziale. «Pensavo potesse essere una decisione di Sarri, anche scaramantica, di non rilasciare dichiarazioni alla prima», ha spiegato Abbate, per poi aggiungere un dettaglio fondamentale: «Poi però ho scoperto che non è stata affatto una sua scelta, ma che è stata la società a decidere di non farlo parlare». La motivazione di questo inusuale silenzio, tuttavia, rimane un mistero. «Poi magari un giorno ci spiegheranno il motivo», ha concluso il giornalista, lasciando intendere che le ragioni dietro a questa decisione rimangono, per ora, confinate all’interno del club.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.