Sarri, silenzio stampa pre Como-Lazio: il retroscena dietro alla decisione che sarebbe della società biancoceleste e non del tecnico

Il conto alla rovescia per l’esordio della Lazio in campionato contro il Como scorre in un silenzio inaspettato. A poche ore dal fischio d’inizio, la consueta conferenza stampa pre-partita di Maurizio Sarri è stata annullata, una decisione che ha sollevato non poche domande. Le ultime dichiarazioni del tecnico risalgono a quasi un mese fa, in occasione della sua presentazione ufficiale a Formello. Da allora, il mister si è dedicato esclusivamente al lavoro sul campo, senza rilasciare ulteriori commenti.

La scelta, come rivela l’edizione odierna de Il Messaggero, non è stata presa dall’allenatore. «Prosegue la chiusura della società, che decide addirittura di non far sentire la viva voce del tecnico alla vigilia dell’esordio di questo campionato», si legge sul quotidiano. E ancora, per chiarire ogni dubbio: «Niente conferenza stampa, non è una scelta di Mau».

A fare luce sulla situazione è intervenuto anche il giornalista dello stesso quotidiano, Alberto Abbate, in collegamento con Radio Laziale. «Pensavo potesse essere una decisione di Sarri, anche scaramantica, di non rilasciare dichiarazioni alla prima», ha spiegato Abbate, per poi aggiungere un dettaglio fondamentale: «Poi però ho scoperto che non è stata affatto una sua scelta, ma che è stata la società a decidere di non farlo parlare». La motivazione di questo inusuale silenzio, tuttavia, rimane un mistero. «Poi magari un giorno ci spiegheranno il motivo», ha concluso il giornalista, lasciando intendere che le ragioni dietro a questa decisione rimangono, per ora, confinate all’interno del club.