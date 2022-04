Sarri, rebus calciatori in scadenza: il tecnico non vuole cali di attenzione

Uno dei compiti per Sarri in questo finale di stagione sarà tenere alta la concentrazione dei calciatori in scadenza

La Lazio è pronta al rush finale di campionato che dovrà portarla (minimo) alla qualificazione per la prossima Europa League. Uno dei compiti di Sarri per questo finale di stagione sarà di tenere alta la concentrazione della squadra, evitando cali di tensione da parte di chi sicuramente a giugno andrà via.

Come riporta Il Tempo sono tanti i biancocelesti in scadenza: da Luiz Felipe a Patric, passando per Strakosha e Leiva. A questi nomi, va aggiunto Francesco Acerbi. Da loro Sarri non vuole vedere cali. Per centrare l’Europa serve il 100% da parte di tutti.