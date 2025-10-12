Sarri può sorridere: il suo 4-3-3 può contare sulla presenza di un grande giocatore - Lazio News 24

Guendouzi torna a disposizione: Sarri pronto a rilanciare il suo centrocampo con il 4-3-3

Matteo Guendouzi è finalmente pronto a tornare protagonista nel centrocampo della Lazio dopo aver scontato le due giornate di squalifica rimediate nel derby contro la Roma. La sua espulsione per proteste al termine della sfida aveva complicato non poco i piani di Maurizio Sarri, che si era trovato a dover fare i conti con numerose assenze e infortuni, costretto a modificare la formazione e a richiamare Basic in gruppo per far fronte all’emergenza.

Durante le partite contro Genoa e Torino, Sarri aveva momentaneamente abbandonato il tradizionale modulo 4-3-3 per affidarsi a un più prudente 4-2-3-1. Questa scelta, come sottolinea la stampa sportiva, era quasi obbligata a causa della mancanza di elementi chiave, tra cui proprio Guendouzi. Tuttavia, con il ritorno del centrocampista francese, la Lazio sembra pronta a ripristinare il suo assetto di gioco abituale.

Il rientro di Guendouzi è visto come un segnale importante non solo per la tattica, ma anche per l’aspetto caratteriale della squadra biancoceleste. Il francese, infatti, ha sempre rappresentato un punto di riferimento nel centrocampo laziale, capace di dettare i ritmi del gioco e di offrire una guida preziosa ai compagni. La sua presenza potrebbe aiutare la squadra a ritrovare quella solidità e quel dinamismo che mancavano nelle ultime uscite.

L’importanza di Guendouzi nella Lazio va oltre il semplice ruolo tattico: il centrocampista è un leader naturale, fondamentale per l’equilibrio della squadra sia in fase offensiva che difensiva. Il suo ritorno dovrebbe quindi dare nuova linfa al progetto di Sarri, che punta a rilanciare la squadra in campionato e nelle competizioni europee.

Inoltre, il recupero di Guendouzi permette a Sarri di disporre di maggiore varietà e flessibilità nel reparto mediano, potendo contare su un giocatore che unisce qualità tecnica a intensità agonistica. Questa combinazione è essenziale per la Lazio, soprattutto in una stagione in cui gli infortuni e le assenze hanno spesso complicato la continuità dei biancocelesti.

In conclusione, il ritorno di Matteo Guendouzi rappresenta un tassello fondamentale per la Lazio. Il suo contributo sarà decisivo per far ripartire la squadra di Sarri verso gli obiettivi stagionali, con la speranza che il modulo 4-3-3, con cui la squadra ha trovato i migliori risultati, torni a essere la base su cui costruire le vittorie future.

