Sarri, pagelle horror dopo Como Lazio: cosa dicono i quotidiani, i voti!

Pagelle horror per il tecnico Maurizio Sarri dopo Como Lazio 2-0, ecco cosa dicono i quotidiani, i voti per il mister dei capitolini

La prima giornata di Serie A regala un’emozionante e inaspettata lezione di calcio impartita dal neopromosso Como alla Lazio. Sotto la guida di un ispirato Cesc Fàbregas, i lariani hanno letteralmente dominato la partita, offrendo un gioco dinamico e imprevedibile che ha disorientato gli avversari. La squadra si è mossa con un’intesa perfetta, scambiandosi i ruoli e creando un flusso offensivo costante che ha messo in ginocchio la difesa biancoceleste. L’aggressività e la rapidità dei padroni di casa si sono scontrate con una Lazio statica e priva di idee, incapace di reagire al pressing avversario. Il Sinigaglia ha assistito a una prova di forza che ha premiato il coraggio tattico e la preparazione atletica del Como, che già al 47′ ha sbloccato il risultato con una geniale giocata di Paz per Douvikas.

La partita è proseguita sulla stessa falsariga, con il Como che ha raddoppiato su punizione con una prodezza di Paz, lasciando i capitolini senza fiato. Il divario fisico e tecnico tra le due squadre è apparso evidente per tutti i novanta minuti, con la formazione di Fàbregas che ha continuato a creare occasioni da gol, compresa una traversa di Vojvoda, mentre la Lazio non è riuscita a produrre neanche un tiro in porta. Il primo esperimento arbitrale della Serie A, con la spiegazione della decisione VAR, non è bastato a lenire la delusione per la brutta prestazione, una sconfitta che rappresenta un duro colpo per le ambizioni della squadra della Capitale. L’esordio sulla panchina biancoceleste si è trasformato in una serata difficile per Maurizio Sarri, che ha visto la sua squadra inerme di fronte all’ondata del Como.

Nonostante un affettuoso abbraccio pre-partita con il suo ex giocatore e ora collega, il tecnico laziale non è riuscito a imprimere la sua impronta al gioco, e la sua formazione è apparsa priva di quella vivacità che ha contraddistinto altre stagioni. Il 4-3-3 del Comandante, apparso quasi ingessato, ha sofferto la grande fluidità dei padroni di casa. La squadra è sembrata in ritardo su ogni pallone, sia in fase di non possesso che nella costruzione, e Sarri non è riuscito a trovare la soluzione per sbloccare la situazione. La mancanza di rinforzi sul mercato estivo e le assenze hanno senza dubbio complicato il suo lavoro, ma la prestazione complessiva ha destato preoccupazione.

Le pagelle di Como Lazio di Maurizio Sarri:

Gazzetta dello Sport: 5. Lazio troppo brutta per essere vera. Non è solo colpa sua, ma certe scelte (Lazzari, Cataldi) lasciano perplessi.

Il Messaggero: 5. Il Maestro stavolta è Fabregas, che nasconde la palla alla Lazio dal primo all’ultimo minuto. Rispetto alla preseason, crolla anche la fase difensiva a fronte di una fase offensiva inesistente.

Tuttsoport 5. La curiosità intorno alla Lazio si è trasformata in un’amara conferma. Esordio negativo, il Como spadroneggia e i suoi chiudono con zero tiri in porta