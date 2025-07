Lo scontro verbale tra Sarri e Mourinho: “botta-risposta” che anima le folle

Lazio Fenerbahce, la sfida nella sfida è quella tra Sarri e Mourinho: il comandante e lo Special One sono sempre stati pronti a stuzzicarsi a distanza

La rivalità tra Maurizio Sarri e José Mourinho non si è limitata al campo, ma si è espressa anche in una serie di “botta-risposta” verbali che hanno animato il calcio romano e italiano. Come ripercorre Il Messaggero, le frecciate tra i due tecnici, pur sempre nei limiti del rispetto, sono state una costante. Alla vigilia della prima giornata di quella Serie A 2023/24, lo Special One decise di mettere pressione sul campionato con una provocazione sul mercato: «Noi abbiamo speso solo 7 milioni di euro, la Lazio 39 e questo dice tanto». La replica di Sarri non si fece attendere: «Non sono d’accordo, noi abbiamo investito sui giovani. E aggiungo che se la Roma dovesse arrivare seconda, rimarrei deluso».

Un altro celebre scambio di battute avvenne a marzo, sulla Conference League della stagione precedente. Mourinho, riferendosi alla partecipazione della Lazio (impegnata contro l’AZ Alkmaar), dichiarò: «L’anno scorso, quando l’abbiamo vinta, il livello era più alto». La risposta di Sarri fu sintetica ma incisiva: «Mourinho ha le sue idee: le rispetto, ma non le condivido». Queste scaramucce verbali, sempre acute e mai banali, hanno contribuito a creare un’atmosfera unica intorno ai derby e al calcio romano, e ora mancano maledettamente agli appassionati. Nonostante le punzecchiature pubbliche, il rapporto personale tra i due è di profonda stima. Sarri stesso ha confessato: «Prima del derby gli ho detto ‘certo che sei veramente un rompicoglioni’ e lui mi ha detto ‘anche tu lo sei’ però ci vogliamo bene lo stesso. Lasciate perdere il personaggio Mourinho, quello mi piace meno, ma il Mourinho persona è di alto livello». Un attestato di affetto ricambiato, che rende il loro “amarcord” in Turchia ancora più interessante.