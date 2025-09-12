Sarri e quella continuità con la Lazio necessaria per l'Europa. Nel mezzo anche un dato importante - Lazio News 24

Sarri ritrova il Mapei Stadium: la Lazio cerca continuità lontano dall’Olimpico

A un anno e mezzo di distanza, la Lazio torna al Mapei Stadium per affrontare il Sassuolo in una sfida che, per Maurizio Sarri, ha un valore particolare. Proprio su quel campo, il 22 febbraio 2024, il tecnico toscano conquistò l’ultima vittoria della sua gestione biancoceleste prima di un crollo improvviso: tre sconfitte consecutive contro Fiorentina, Milan e Udinese che portarono alle sue dimissioni.

Ora, in un nuovo contesto e con la squadra in fase di ricostruzione, Sarri è chiamato a ritrovare stabilità e risultati, soprattutto in trasferta. Dopo la sconfitta contro il Como e il riscatto casalingo contro il Verona, la Lazio ha bisogno di confermare i progressi mostrati all’Olimpico anche lontano da casa.

Sarri vuole il tris contro il Sassuolo

Il bilancio di Sarri alla guida della Lazio contro il Sassuolo è positivo: due vittorie, entrambe con il punteggio di 2-0, e una sola sconfitta. Domenica, l’obiettivo dell’allenatore biancoceleste è quello di completare il tris e consolidare la posizione della squadra in classifica. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, la trasferta di Reggio Emilia rappresenta un banco di prova importante per testare la tenuta mentale e fisica della rosa.

La Lazio ha infatti bisogno di ritrovare quella solidità esterna che è mancata nell’ultima parte dell’era Sarri. Nel campionato scorso, sotto la guida di Marco Baroni, i biancocelesti avevano raccolto ben 35 punti in trasferta, dimostrando grande efficacia lontano dall’Olimpico. Con Sarri, invece, il rendimento fuori casa era stato più discontinuo: 19 punti in 14 partite, con una media di 1,35 a gara.

Lazio, serve un segnale forte

Per Sarri, questa non sarà solo una sfida dal sapore nostalgico, ma anche un’occasione per dimostrare che il nuovo corso è partito con basi solide. La Lazio ha mostrato segnali incoraggianti, ma ora deve confermarli con continuità. La trasferta contro un Sassuolo in difficoltà è un’opportunità da non sprecare.

Il tecnico toscano sa bene quanto sia importante dare stabilità alla squadra, soprattutto in vista di impegni più delicati come il derby. Per la Lazio e per Sarri, Reggio Emilia può rappresentare una tappa simbolica di rilancio.