Sarri Lazio, i calciatori biancocelesti vogliono il tecnico campano. Le ultime da Formello

Sarri Lazio: in spogliatoio hanno deciso, è lui il prescelto. Ecco chi sta spingendo per il suo ritorno

La Lazio sta spingendo a più non posso per il ritorno in panchina di Maurizio Sarri. In questi giorni i tifosi hanno manifestato più volte il loro totale appoggio per il ritorno in biancoceleste dell’ex allenatore.

Ciò che è passato in secondo piano, però, è la volontà dei calciatori. Infatti, secondo il Corriere dello Sport, sarebbero molti i membri dello spogliatoio a spingere per riavere il Comandante in panchina. In particolare, ci sarebbero Zaccagni, Rovella, Romagnoli, Provedel e Guendouzi.