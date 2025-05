Sarri Lazio, sogno o realtà? Ecco cosa filtra sul futuro dell’ex biancoceleste e sull’eventuale ritorno a Roma

Sarri Lazio, possibile accordo tra le parti per riportare il tecnico nella capitale? Ecco cosa filtra sul futuro dell’ex Juventus

Uno dei grandi sogni dei tifosi della Lazio è quello di rivedere presto sulla loro panchina Maurizio Sarri. L’ex allenatore biancoceleste aveva raggiunto dei traguardi sorprendenti con i capitolini e, per questo motivo, è lui la scelta più ambita dai tifosi per la prossima stagione di Serie A.

A convincere il presidente Lotito è stato il ds Fabiani il quale ha spinto il patron biancoceleste a chiamare l’ex tecnico il quale aveva anche espresso alcune dichiarazioni sulla chiusura della propria esperienza con gli aquilotti. Le parole:

Dopo un secondo posto e la vendita di Milinkovic mi aspettavo rinforzi. Alla fine avevo attaccato il mio malcontento alla squadra. Nell’ultimo mese c’era la sensazione, soprattutto nei giocatori che erano lì da tanto, di non riuscire a toglierli da uno stato di piattezza mentale».

Sembra quindi che l’operazione sia fattibile, rimane solo da limare gli ultimi dettagli e di trovare l’intesa per le cifre e per la durata in quanto, per tutto il resto, le parti sono molto vicine.