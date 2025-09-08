Sarri tenta un cambio in vista del Sassuolo? La sua Lazio potrebbe giocare in quel modo - Lazio News 24

Lazio, Sarri valuta cambi in difesa e a centrocampo per la sfida con il Sassuolo

La prossima partita della Lazio contro il Sassuolo vede il tecnico Maurizio Sarri pronto a qualche modifica nella formazione titolare, soprattutto in difesa e a centrocampo. Dopo la squalifica, è previsto il ritorno di Alessio Romagnoli, che dovrebbe riprendere il suo posto da titolare nella linea difensiva biancoceleste. Al suo fianco è atteso Mario Gila, mentre Provedel potrebbe accomodarsi in panchina. Questo assetto, con Romagnoli e Gila come punti fermi della retroguardia della Lazio, rappresenta una scelta dettata dalla necessità di consolidare la fase difensiva.

L’accoppiata Romagnoli-Gila ha dato risultati alterni, ma Sarri sembra deciso a riconfermarla, confidando nel miglioramento della coppia nel prossimo impegno. Secondo i dati del Corriere della Sera, nei 58 incontri disputati insieme, Romagnoli e Gila hanno portato la Lazio a 29 vittorie, cioè esattamente la metà delle partite giocate. Un bilancio che fa ben sperare lo staff tecnico, desideroso di incrementare queste statistiche positive in vista delle prossime gare.

Oltre alla chimica di reparto, a favore della Lazio c’è anche la tradizione positiva di Romagnoli contro il Sassuolo, avversario di turno. Il difensore, con la maglia numero 13, ha collezionato otto successi al Mapei Stadium, uno dei suoi stadi “preferiti”. Il primo successo risale addirittura al 30 marzo 2014, quando Romagnoli vestiva la maglia della Roma. In seguito, ha ottenuto cinque vittorie con il Milan e tre con la Lazio, a conferma della sua esperienza e del suo feeling con questo campo.

Non mancano nemmeno i gol firmati da Romagnoli contro il Sassuolo: nel 2017, con la maglia del Milan, realizzò una rete decisiva in un 2-0 che contribuì a rafforzare la sua fama di difensore con senso del gol. La sua unica sconfitta in carriera a Reggio Emilia risale al 2016, quando entrò in campo a partita in corso, con la squadra già in svantaggio.

Sarri, dunque, punta su un mix di esperienza e solidità per far crescere la Lazio e migliorare i risultati in campionato. La difesa, guidata da Romagnoli e Gila, sarà chiamata a svolgere un ruolo cruciale, così come il centrocampo su cui il tecnico toscano sta valutando alcuni cambiamenti per ritrovare compattezza e brillantezza. I tifosi biancocelesti attendono con fiducia questa nuova fase, convinti che la squadra possa tornare a lottare per obiettivi importanti.