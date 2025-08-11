Sarri, svelata la promessa con quel big: il patto dell’allenatore

Svelata la promessa di mister Maurizio Sarri con quel big in squadra, ecco il patto dell’allenatore biancoceleste, i dettagli

Questa mattina Il Messaggero ha rivelato alcuni dettagli interessanti su Pedro, l’eterno veterano, che ha iniziato la stagione con la Lazio proprio come aveva concluso la scorsa: decisivo e sempre brillante. Durante l’amichevole contro il Burnley, ha regalato un assist che ha ulteriormente messo in luce il suo valore. Nella passata stagione, grazie a un’intuizione di Baroni, lo spostamento di Pedro sulla trequarti gli ha dato una nuova dimensione nel gioco, permettendogli di segnare ben 11 gol. Ora, Sarri sembra voler ripetere quella formula, puntando su di lui come uno dei principali protagonisti offensivi della squadra. L’esperienza di Pedro, unita alla sua visione di gioco, lo rendono una risorsa fondamentale per la Lazio.

Nel sistema di gioco di Sarri, Pedro si troverà a giocare centralmente, come ha già anticipato lui stesso a luglio: «Ho parlato del mio ruolo con Sarri, potrò giocare ancora dietro la punta. Alla mia età è difficile fare l’esterno, ho meno rapidità dei miei compagni». Sarri sa perfettamente come sfruttare al meglio le qualità del suo giocatore e ha promesso di dargli più libertà e spazio nel cuore del campo. Come riportato dal quotidiano, in casa Lazio il piano prevede che Pedro venga impiegato come trequartista in un 4-2-3-1, ma potrebbe anche essere utilizzato come falso nueve, qualora le necessità lo richiedano durante le partite. Con questa posizione, si prevede che Pedro possa continuare a essere un giocatore determinante, sfruttando la sua grande esperienza e una visione di gioco che lo rendono perfetto per il ruolo di trequartista. Sarà molto interessante osservare come Sarri saprà integrarlo in un attacco che, stagione dopo stagione, sembra diventare sempre più versatile e imprevedibile, in grado di adattarsi a diverse soluzioni tattiche