Sarri Lazio, il tecnico cambia tutto: ecco il nuovo falso nueve, chi ha scelto!

Sarri Lazio, ecco che il tecnico è pronto a cambiare disposizione, vediamo il nuovo falso nueve, chi ha scelto per questo ruolo

La stagione della Lazio si preannuncia all’insegna dell’adattamento e della creatività. Con il mercato bloccato dalla Covisoc e un’età media tra le più alte della Serie A, Maurizio Sarri si troverà ancora una volta a dover fare affidamento su soluzioni interne per mantenere la competitività della squadra. Una di queste soluzioni riguarda Pedro, 38 anni, che è stato uno dei giocatori più utilizzati in carriera dal “Comandante”, con ben 175 presenze (95 da titolare). Il ruolo naturale di Pedro è quello di esterno offensivo nel 4-3-3, ma la sua continuità su quella fascia non è più garantita. Per questo motivo, Sarri e il giocatore avrebbero già trovato un accordo su un nuovo compito tattico. «Con Sarri esiste un accordo: nel 4-3-3, salvo emergenze, Pedro sarà il falso nove», rivela Il Corriere della Sera.

Questa non sarebbe una novità assoluta. Nel novembre 2021, contro la Juventus e senza Immobile, Pedro era stato scelto come centravanti atipico al posto di Muriqi. L’esperimento non ebbe però seguito immediato: l’anno successivo, in situazioni simili, Sarri preferì Felipe Anderson, che ottenne risultati eccellenti, segnando 9 gol e contribuendo a una stagione conclusa al secondo posto. Oggi, però, lo scenario potrebbe essere diverso. Lo scorso anno, sotto la guida di Baroni, Pedro ha giocato in una posizione più centrale, diventando capocannoniere della squadra con 14 gol. Questo rappresenta il punto di partenza per Sarri, che vedrebbe in Pedro una soluzione simile al “Mertens” reinventato al Napoli o al “Felipe Anderson” come centravanti d’emergenza.

«In alternativa al falso nove, Pedro potrà agire da trequartista nel 4-2-3-1», prosegue il quotidiano. Questa scelta è anche dettata dalla consapevolezza che, come esterno puro, Pedro fatica ormai a mantenere il ritmo per tutta la partita. Ancora una volta, quindi, la Lazio dovrà fare di necessità virtù, puntando sull’esperienza e sulla versatilità di un campione pronto a reinventarsi per il bene della squadra. Se la scommessa dovesse rivelarsi vincente, i tifosi biancocelesti potrebbero ritrovarsi presto con un “nuovo Mertens” in maglia celeste.