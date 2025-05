Sarri Lazio, arriva una nuova offerta per riportare il tecnico a Roma. Le cifre

Condividi via email

Sarri Lazio: nuova proposta da parte del club. Scopriamo i numeri del rilancio da parte di Lotito

Sembra non finire mai la telenovela riguardante il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio. Il tecnico campano avrebbe comunicato di necessitare di un po’ di tempo in più per riflettere sul da farsi.

La Lazio, però, continua a provarci. Infatti, secondo Alfredo Pedullà, il club avrebbe inviato una nuova proposta all’ex Juventus: un biennale da 2,5 milioni di € all’anno, con 500 mila € di bonus in caso di qualificazione in Europa League e 1 un milione per la Champions. La risposta sarà ancora da vedere, ma è difficile rifiutare delle cifre di questo calibro.