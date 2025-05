Sarri Lazio: i biancocelesti si portano avanti per battere la concorrenza. Incontro previsto in giornata

Condividi via email

Sarri Lazio: la società punta a battere le concorrenti sul tempo. L’agente del tecnico atteso a Roma per un incontro

Con Baroni in uscita, sembra che la Lazio voglia puntare tutto su Maurizio Sarri, candidato numero uno per la panchina biancoceleste della prossima stagione. A complicare le cose, però, ci sarebbe l’interesse di altre squadre, tra cui Atalanta e Fiorentina.

I Biancocelesti sembrano essere in pole, ma l’offerta da 3 milioni all’anno presentata ieri potrebbe non soddisfare l’ex Napoli. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, dunque, Lotito e Fabiani avrebbero fissato un incontro con l’agente di Sarri, con l’obiettivo di trovare un accordo per la prossima stagione. Il meeting sarebbe previsto già questo pomeriggio.