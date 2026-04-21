Sarri: «Maldini è guarito clinicamente! I momenti difficili si alternano con quelli positivi»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Coppa Italia! Le sue dichiarazioni

L’attesa sta per volgere definitivamente al termine! Domani alle ore 21 riflettori puntati sulla semifinale di Coppa Italia che andrà in scena a Bergamo tra l’Atalanta di Raffaele Palladino e la Lazio di Maurizio Sarri. Quest’ultimo è intervenuto oggi in conferenza stampa. Un estratto delle dichiarazioni proferite lo trovate di seguito:

Ultimissime Lazio Live: la conferenza stampa di Sarri, le parole di Zaccagni e molto altro

MALDINI – «Maldini vedi sopra, la risposta è la stessa. È guarito clinicamente, per lui è più difficile perché ha una tendinopatia cronica e ha momenti positivi e altri in cui l’infiammazione è invalidante. Parliamo di un ragazzo che ha fatto un allenamento in venti giorni, non so quanto può giocare, ma domani può giocare. Noslin ha subito qualche colpo, se avessimo giocato dopo sette giorni non ci sarebbero stati problemi. Dia sta abbastanza bene, quando si parla di ragazzi che sei sicuro che non hanno 90 minuti l’ideale sarebbe farli partire perché così non rischi di sprecare slot. Mi devo però fermare a 3-4, altrimenti finisco gli slot dei cambi al primo tempo. Buttare giù la formazione in queste condizioni è difficile».