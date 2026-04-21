Atalanta Lazio, Palladino confida in Raspadori per la gara di Coppa! Le ultime emerse

Atalanta Lazio, meno uno alla semifinale di Coppa Italia! Mister Raffaele Palladino ripone fiducia in Giacomo Raspadori: le novità

L’Atalanta arriva alla semifinale di ritorno contro la Lazio con entusiasmo, fiducia e la sensazione di poter davvero compiere un passo decisivo verso la finale di Coppa Italia. Il pareggio ottenuto contro la Roma ha dato ulteriore spinta all’ambiente bergamasco, che adesso guarda alla sfida contro i biancocelesti come all’appuntamento più importante della stagione. Per Raffaele Palladino si tratta di un crocevia pesantissimo.

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Atalanta Lazio, Krstovic guida l’attacco ma il jolly può essere Raspadori

Nel piano partita di Palladino, il riferimento offensivo principale sarà Krstovic, chiamato a guidare il reparto avanzato con fisicità e presenza in area. Attorno a lui, però, ruota una delle riflessioni più importanti della vigilia. Il vero jolly può infatti diventare Giacomo Raspadori che è arrivato nel mercato di gennaio e profilo che in passato era stato seguito anche dalla Lazio. Il suo inserimento non è stato immediato, complice anche un problema muscolare che lo ha costretto a fermarsi per circa un mese, con otto partite saltate in una fase delicata del suo percorso.

Atalanta Lazio, Raspadori cerca continuità dopo mesi complicati

Nonostante le difficoltà iniziali, Raspadori ha comunque lasciato segnali interessanti, mettendo insieme 2 gol in 8 presenze in Serie A. Numeri che raccontano un rendimento ancora da consolidare, ma anche una qualità che può incidere in gare di alto livello. Palladino sta valutando se puntare su di lui dal primo minuto oppure utilizzarlo a gara in corso, quando gli spazi potrebbero aumentare e le sue caratteristiche potrebbero emergere con maggiore forza.

Atalanta Lazio, la semifinale può cambiare le gerarchie nerazzurre

La sensazione è che la sfida contro la Lazio possa rappresentare molto anche per lo stesso Raspadori, deciso a ritrovare ritmo, fiducia e continuità da titolare. Dopo aver cambiato strada per rilanciarsi, l’attaccante vuole adesso riconquistare spazio e centralità. E una semifinale così pesante potrebbe offrirgli l’occasione perfetta per prendersi la scena.