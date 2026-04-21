Giudice Sportivo Lazio, deliberate le decisioni dopo il 33° turno! Le novità

Giudice Sportivo Lazio, è stata resa nota la decisione sui biancocelesti al termine del 33° turno di Serie A. Le ultime novità

La Lazio si gode ancora il prestigioso successo ottenuto al Maradona contro il Napoli, una vittoria che ha rilanciato entusiasmo e fiducia in casa biancoceleste in un momento decisivo della stagione. Nel frattempo, però, arrivano anche le comunicazioni ufficiali successive al match della 33ª giornata di Serie A, con alcuni provvedimenti che riguardano da vicino la squadra di Maurizio Sarri. Nel comunicato del Giudice Sportivo arrivano infatti aggiornamenti importanti sul fronte disciplinare, aspetti da non sottovalutare in vista dei prossimi impegni.

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Giudice Sportivo Lazio, Cataldi entra nel conto delle sanzioni stagionali

Tra i nomi segnalati figura quello di Danilo Cataldi, sanzionato per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. Per lui si tratta della sesta sanzione stagionale, un dato che conferma quanto il giocatore sia spesso coinvolto nelle battaglie di centrocampo e chiamato a lavori di equilibrio e rottura davanti alla difesa.

Giudice Sportivo Lazio, Taylor finisce in diffida dopo il match del Maradona

Attenzione anche alla posizione di Kenneth Taylor, centrocampista olandese, che entra ufficialmente in diffida. Per lui è arrivata la quarta sanzione stagionale, un dettaglio che pesa nella gestione del gruppo da parte di Sarri, soprattutto in una fase in cui ogni assenza può diventare determinante. La situazione del giocatore dovrà quindi essere monitorata con particolare attenzione nelle prossime uscite della formazione capitolina.

Giudice Sportivo Lazio, prima sanzione anche per Dia dopo Napoli

Nel quadro disciplinare relativo alla sfida contro il Napoli compare anche Boulaye Dia che rimedia la sua prima sanzione stagionale. Un richiamo che si inserisce nel bilancio complessivo lasciato dalla trasferta del Maradona, dove la Lazio ha sì raccolto una vittoria pesante, ma anche alcune conseguenze sul piano dei cartellini. Il comunicato del Giudice Sportivo, firmato dal dottor Gerardo Mastrandrea con l’assistenza di Stefania Ginesio e del rappresentante A.I.A. Carlo Moretti, offre così a Sarri un quadro più chiaro in vista delle prossime scelte.