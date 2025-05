Sarri Lazio, più difficile del previsto? La società pensa ad un nuovo nome. Ecco di chi si tratta

Condividi via email

Sarri Lazio: la trattativa è più difficile di quanto si pensasse. La società si guarda attorno, ecco chi è il nuovo candidato per la panchina

E’ vero, i tifosi voglio Maurizio Sarri, ma ciò che trapela, da parte del tecnico, è una forte indecisione, dovuta probabilmente dalle numerose chiamate ricevute. Ricordiamo, infatti, che sul tecnico ci sono anche Atalanta e Milan.

La Lazio, dunque, si porta avanti e pensa a nuovi candidati per il post Baroni. Secondo TMW, la dirigenza del club romano avrebbe messo gli occhi su Gennaro Gattuso. Ancora non c’è stato nessun incontro, ma Ringhio sembra gradire il ritorno in patria.