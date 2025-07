Sarri disegna la sua Lazio: Provedel titolare nella prima amichevole, prove tattiche in vista nel corso del match

La Lazio inaugura la sua stagione con la tradizionale prima amichevole nel ritiro di Formello, confermando un copione estivo ormai consolidato da 17 anni: la sfida interna contro la formazione Primavera. I ragazzi allenati da Stefano Punzi, tecnico attento allo sviluppo giovanile, fungeranno da sparring partner per la squadra maggiore guidata da Maurizio Sarri, allenatore noto per il suo calcio tattico e veloce.

Assenze e Recuperi Fisici Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, non prenderanno parte alla gara Mattia Zaccagni, capitano biancoceleste, attualmente in fase di riabilitazione dopo un intervento per pubalgia effettuato a fine giugno, e Mario Gila, difensore spagnolo assente dai campi da marzo per un’operazione alla caviglia. Entrambi stanno lavorando separatamente sul piano atletico.

Anche Luca Pellegrini, terzino sinistro con esperienza internazionale, e Gustav Isaksen, esterno offensivo danese dal grande potenziale, potrebbero rimanere precauzionalmente a riposo. Il portiere Christos Mandas non è stato visto sul campo ieri, e ciò apre le porte a Ivan Provedel, estremo difensore titolare lo scorso anno, per guidare tra i pali.

Formazioni e Moduli Tattici Attesi Sarri sperimenterà diverse soluzioni tattiche. In difesa, Adam Marušić e João Tavares dovrebbero partire dal primo minuto come terzini, mentre Manuel Lazzari e Elseid Hysaj forniranno le alternative. Al centro, è possibile la separazione della collaudata coppia Alessio Romagnoli–Mario Gila, con Matteo Rovella o Danilo Cataldi in cabina di regia.

A centrocampo, si prevede l’impiego di Mattéo Guendouzi, mediano francese di grande temperamento, e Fisayo Dele-Bashiru, giovane mezzala con doti offensive. Lucas Vecino e Saimon Belahyane completano le opzioni in mediana. In attacco, Sarri potrebbe ruotare due tridenti offensivi tra primo e secondo tempo, offrendo spazio ai giovani e testando la condizione dei titolari.

L’incontro non rappresenta solo un test atletico, ma anche un’occasione per valutare la crescita dei giovani e l’adattamento dei nuovi acquisti. Per tutti gli appassionati della Lazio, sarà una prima occasione per osservare da vicino la costruzione della squadra in vista della stagione 2025/2026.