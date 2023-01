Sarri, difesa bunker: l’impressionante statistica

Sarri, il comandante batte ogni record visto che da quando allena in serie A raggiunge per la prima volta i 12 clean sheet

I sette gol subiti contro Juventus, Lecce ed Empoli avevano creato forti dubbi sulla sicurezza della difesa della Lazio, ma dalla partita contro il Sassuolo il bunker biancoceleste è stato invalicabile.

Per Maurizio Sarri infatti si tratta di un record molto importante, il tecnico da quando allena in serie A ovvero dal 2014 ad Empoli non aveva mai raggiunto i 12 cleean sheet visto che è arrivato al massimo a nove alla guida del Napoli. Neanche con il Chelsea è riuscito a far meglio visto che la serie si è interrotta ad otto.