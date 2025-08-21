Sarri, la decisione del tecnico biancoceleste in vista di Como Lazio. Il punto - Lazio News 24

Sarri salta la conferenza prepartita: Como-Lazio si avvicina nel silenzio del tecnico

L’attesa per Como-Lazio cresce ora dopo ora, ma l’approccio al primo match ufficiale della nuova stagione biancoceleste sarà diverso dal solito. Come comunicato dalla società capitolina, non si terrà la tradizionale conferenza stampa della vigilia di Maurizio Sarri. Una scelta che ha immediatamente fatto discutere, ma che rientra nel profilo ormai ben noto del tecnico toscano, da sempre poco incline alle apparenze e più concentrato sul campo.

Sarri, infatti, ha abituato l’ambiente a un rapporto diretto e senza troppi filtri con i media. Già in passato aveva saltato alcune conferenze prepartita, preferendo lavorare in silenzio con la squadra piuttosto che alimentare il clamore mediatico. Anche in questa occasione, l’allenatore biancoceleste ha deciso di concentrarsi esclusivamente sulla preparazione della gara, rinviando ogni riflessione o dichiarazione al prepartita ufficiale allo stadio Sinigaglia di Como.

L’assenza di Sarri in conferenza non è però indice di disinteresse, anzi. La sfida contro il Como rappresenta l’inizio di una stagione che, per il tecnico, potrebbe essere decisiva. Dopo un’estate segnata da poche operazioni di mercato e molte voci attorno alla sua permanenza, Sarri è pronto a ripartire, cercando di restituire alla Lazio la solidità e la continuità che avevano caratterizzato la stagione precedente.

Proprio la gestione di Sarri sarà uno degli elementi chiave in questa nuova annata: dovrà costruire una squadra competitiva, anche senza grandi innesti, puntando sul gruppo e su un’identità di gioco chiara e definita. Il silenzio della vigilia, quindi, potrebbe rappresentare una scelta strategica, un modo per isolare la squadra dalle pressioni e far parlare solo il campo.

I tifosi, dal canto loro, si preparano alla trasferta con entusiasmo, forti di una passione che non si è mai spenta, neanche nei momenti più difficili. In molti avrebbero voluto ascoltare le parole di Sarri prima del fischio d’inizio, ma ora l’appuntamento è direttamente sul terreno di gioco.

In attesa del debutto ufficiale, la Lazio si affida ancora una volta alla guida esperta di Maurizio Sarri, nella speranza che, anche senza parole, sia il campo a raccontare una storia diversa.